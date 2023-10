München (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise im Euro-Raum sind im Oktober nur noch um 0,1% zum Vormonat gestiegen und die jährliche Inflationsrate ist damit auf 2,9% gefallen, so Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.Ein erheblicher Teil des Rückgangs gehe auf den Wegfall von Energiepreiseffekten aus dem Vorjahr zurück. Aber auch der zugrunde liegende Preisdruck habe erneut nachgelassen. Das dürfte sich in den kommenden Monaten noch fortsetzen, denn die Konjunktur bleibe schwach. Die EZB werde vor diesem Hintergrund die Zinsen wohl nicht weiter anheben. Vielmehr steige die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der zweiten Jahreshälfte 2024 und damit vor der FED wieder mit Zinssenkungen beginne, meine Dr. Johannes Mayr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...