NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach dem Bericht zum dritten Quartal von 57 auf 56 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Der aktuelle Druck auf der Marke Bud Light belaste das Wachstum des Brauereikonzerns, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich aber gebe es Rückenwind für die Aktie, etwa durch die globale Präsenz von AB Inbev. Der Konzern stehe im Vergleich zur Vergangenheit inzwischen auch auf einer solideren Basis./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 12:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 12:49 / ET





ISIN: BE0974293251