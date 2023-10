Köln (ots) -



Aus Sicht von Bundesfinanzminister Christian Lindner wird die Leistung der FDP in der Bundesregierung unterschätzt. Das sagte Lindner im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochausgabe). Seine Rolle innerhalb der Ampel-Koalition beschrieb Lindner so: "Mein Auftrag ist es nicht, der spendable Onkel am Kabinettstisch zu sein. Ich bin der Vertreter der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler." Diese Rolle nehme er wahr. Er suche nicht die Kontroverse, halte sie im Zweifel aber auch aus. "Ich habe das Finanzministerium angestrebt, weil es die Möglichkeit bringt, die Politik in der Mitte zu halten", so Lindner.



