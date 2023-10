Nach der deutlichen Erholung zum Wochenauftakt haben sich die amerikanischen Börsen am Dienstag nach einem gemächlichen Start in die Gewinnzone vorgearbeitet. Die Hoffnung, dass Fed-Chef Jerome Powell in Sachen Inflationsbekämpfung moderate Töne anstimmt, überwiegt. Eine gute Nachricht gab es von Tesla.45 Minuten vor Handelsende kletterte der Dow Jones um 0,3 Prozent auf 33.040 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,6 Prozent auf 4.192 Zähler und der Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 14.409 ...

