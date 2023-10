Auszeichnung würdigt kontinuierliche Führungsrolle in der Sicherheitstechnologie für mobile Anwendungen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den diesjährigen Top Infosec Innovator Awards des Cyber Defense Magazine (CDM) als "Hot Company in Mobile App Security" ausgezeichnet wurde.

Die CDM-Auszeichnung ist die jüngste Anerkennung der Branche für die Extended Threat Defense (XTD)-Lösung von Verimatrix, die Entwicklern von mobilen Apps einen unübertroffenen Schutz bietet. XTD wurde Anfang des Monats auch als Gewinner eines Cybersecurity Breakthrough Award bekannt gegeben. Wie keine andere Lösung erkennt XTD Bedrohungen für mobile Apps und reagiert darauf. XTD stärkt kosteneffizient und konsequent die Sicherheitslage einer mobilen App und schützt sowohl Unternehmens- als auch Benutzerdaten davor, in falsche Hände zu geraten.

"Verimatrix verkörpert drei wichtige Eigenschaften, nach denen wir beurteilen, wer das Potenzial hat, zu den Gewinnern zu gehören: die Bedrohungen von morgen schon heute zu verstehen, eine kosteneffiziente Lösung anzubieten und auf unerwartete Weise innovativ zu sein, um Cyber-Risiken zu mindern und dem nächsten Angriff einen Schritt voraus zu sein", sagte Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine.

"XTD wird sowohl von seinem wachsenden Kundenstamm als auch von Branchenverbänden wie CDM gelobt, und es ist eine Ehre, diese jüngste Auszeichnung zu erhalten, die unser Engagement als führender Innovator im Bereich der Sicherheit mobiler Apps widerspiegelt", sagte Tom Powledge, Leiter des Geschäftsbereichs Cybersicherheit bei Verimatrix. "XTD ist nach wie vor die erste Wahl, wenn es darum geht, böswillige Akteure daran zu hindern, über mobile Apps auf sensible Unternehmens- oder persönliche Daten zuzugreifen."

Eine vollständige Liste der diesjährigen Preisträger finden Sie unter www.cyberdefenseawards.com.

Über die Cyber Defense Awards

Dies ist das 11. Jahr, in dem das Cyber Defense Magazine auf seiner Plattform Cyber Defense Awards Innovatoren im Bereich Cybersicherheit ehrt, in diesem Fall die Top Global CISOs für 2023. Zu den Juroren für diese und andere prestigeträchtige Auszeichnungen gehören Veteranen der Cybersicherheitsbranche, Wegbereiter und Marktmacher wie Gary Miliefsky von CDMG, Dr. Lindsey Polley de Lopez von VentureScope, Robert R. Ackerman Jr. von Allegis Cyber, Dino Boukouris von MomentumCyber und mit großer Anerkennung die emeritierten Juroren Robert Herjavec von Cyderes, Dr. Peter Stephenson von CDMG und David DeWalt von NightDragon. Die Top InfoSec Innovators für 2023 finden Sie hier: https://cyberdefenseawards.com/top-infosec-innovators-for-2023/ und hier können Sie den The Black Unicorn Report für 2023 herunterladen: https://cyberdefenseawards.com/the-black-unicorn-report-for-2023/. Die Top Global CISOs Gewinner für 2023 finden Sie hier: https://cyberdefenseawards.com/top-global-cisos-winners-for-2023/.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

