Ad Hoc Mitteilung vom 31.10.2023 gemäss Ziffer 16 Kotierungsreglement BX Swiss.



Hünenberg, 31.10.2023 - ESGTI AG (Ticker: ESGTI) wird den geprüften Jahresbericht 2022 bis spätestens am 30. November 2023 und somit unerwarteterweise nicht binnen sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres am 30. April 2023 veröffentlichen (Ziff. 4.5 Kotierungsreglement BX Swiss und Ziff. 5.1 Anhang 1 Weisung zu den Regelmeldepflichten BX Swiss).



Aufgrund dieser Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Jahresberichts 2022 hat ESGTI bei der Zulassungsstelle der BX Swiss AG ein Ausnahmegesuch eingereicht, dessen Beurteilung noch hängig ist.

Kontakt



Andreas R. Bihrer, Präsident des Verwaltungsrates



Email: investors@esgti.com

Tel.: +41 41 500 19 60



Über ESGTI AG

Die ESGTI AG ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, die sich auf Investitionen mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) konzentriert. ESGTI investiert oder finanziert, direkt oder über Beteiligungsgesellschaften, Unternehmen in der Frühphase oder Projekte mit transformativen Auswirkungen in den Bereichen AgTech & nachhaltige Landwirtschaft, Biowissenschaften und saubere Energie & Technologie.



