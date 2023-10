SARNIA, Ontario, Nov. 01, 2023("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, freut sich bekanntzugeben, dass es seine Handelsstufe an den OTC-Märkten vom OTCQB® Venture Market auf den OTCQX® Best Market hochgestuft hat.



Um sich für OTCQX, die oberste Stufe der Over-the-Counter ("OTC")-Märkte, zu qualifizieren, müssen die Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, Best-Practice-Corporate-Governance-Verfahren anwenden und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen. Die Aufnahme in den OTCQX ist ein wichtiger Meilenstein für Aduro und wird voraussichtlich die Sichtbarkeit, die Liquidität und den Zugang für Investoren erhöhen und damit eine hervorragende Plattform für Aduro bieten, um seine Bekanntheit bei US-Investoren zu steigern.

Ab heute wird Aduro an der OTCQX unter dem Symbol "ACTHF" gehandelt. US-Anleger können jetzt auf Echtzeit-Notierungen der Stufe 2 und die neuesten Finanzinformationen des Unternehmens unter www.otcmarkets.comzugreifen.

"Wir sind stolz darauf, am OTCQX, der obersten Stufe der OTC-Märkte, gehandelt zu werden, und wir gehen davon aus, dass dieses Upgrade unser Engagement in der US-Investorengemeinschaft erhöhen, die Liquidität verbessern, Aduro neue Sichtbarkeit verleihen und Aktionären, die an der Entwicklung von Aduro teilhaben wollen, einen besseren Zugang bieten wird", erklärte Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Die Hochstufung auf den OTCQX-Markt ist ein Beweis für unser kontinuierliches Bestreben, die Transparenz, Zugänglichkeit und das Engagement mit unseren Aktionären zu erhöhen, während wir unser Kundenbindungsprogramm erweitern und unsere innovative Hydrochemolytic-Technologieplattform weiter vorantreiben."

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc.(OTCQX: OTCM) betreibt regulierte Märkte für den Handel mit 12.000 US-amerikanischen und internationalen Wertpapieren. Unsere datengestützten Offenlegungsstandards bilden die Grundlage für unsere drei öffentlichen Märkte: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market und Pink® Open Market. Unsere OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs) stellen die entscheidende Marktinfrastruktur bereit, auf die sich Broker-Dealer verlassen, um den Handel zu ermöglichen. Unser innovatives Modell bietet Unternehmen einen effizienteren Zugang zu den US-amerikanischen Finanzmärkten. OTC Link ATS, OTC Link ECN und OTC Link NQB sind jeweils ein von der SEC reguliertes ATS, das von OTC Link LLC, einem bei der FINRA und SEC registrierten Broker-Dealer, Mitglied der SIPC, betrieben wird.

Um mehr darüber zu erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen, besuchen Sie www.otcmarkets.com. Abonnieren Sie den RSS-Feed von OTC Markets

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersagt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf Basis der zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die nicht im Einflussbereich der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die kanadische Wertpapierbörse CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

