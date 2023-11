Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Am Dienstag hat die Aktie von Tupperware einen immensen Sprung geschafft. Es ging in einem Zug um mehr als 5 % aufwärts, nachdem die Börsenglocken geklingelt haben. Der Titel überrascht mit solchen Gewinnen. Wie kann es nun weitergehen? Tupperware: Das ist eine Überraschung Als Überraschung darf und muss vor allem gelten, dass Tupperware damit am zweiten Tag hintereinander einen Sprung um gut 5 % geschafft hat. ...

