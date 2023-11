Im Zukunftsmarkt der KI-Anwendungen geht der Zweikampf zwischen der MICROSOFT-Beteiligung OpenAI (ChatGPT) und dem KI-Startup Anthropic (Chatbot Claude) in die nächste Runde. Bei Anthropic, das 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitgliedern gegründet wurde, ist Google bereits mit 500 Mio. $ eingestiegen. Laut dem "Wall Street Journal" will die ALPHABET-Tochter aber noch weitere1,5 Mrd. $ investieren. Im September hatte schon AMAZON angekündigt, sich mit bis zu 4 Mrd. $ an Anthropic zu beteiligen. Mit dem Geld will die Public Benefit Corporation Anthropic bis 2025/26 ein Nachfolgemodell ihres Chatbots Claude entwickeln, um den technischen Vorsprung von ChatGPT und OpenAI zu egalisieren. Fazit: Auch wenn MICROSOFT und OpenAI derzeit die Nase vorn haben, ist das im Duell der KI-Chatbots nur eine Momentaufnahme.



