Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Jahreszahlen und Strategieupdate (CMD ab 14.00 h) 07:30 Uhr, Schweden: Skanska, Q3-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q3-Umsatz 21:15 Uhr, USA: Allstate, Q3-Zahlen 21:15 Uhr, USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen 22:30 Uhr, USA: Qualcomm, Q4-Zahlen Deutschalnd: Syzygy, Q3-Zahlen Großbritannien: Aston Martin, Q3-Zahlen Niederlande: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen USA: American International Group, Q3-Zahlen USA: Edison International, Q3-Zahlen USA: PayPal, …