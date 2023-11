NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 13 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Wachstum der Rechnungsstellungen (Billings) habe im dritten Quartal nachgelassen, wogegen die operative Ergebnisdynamik (bereinigtes Ebitda) des Fernwartungssoftware-Spezialisten anhalte, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Ebitda-Schätzungen an. Im kommenden Jahr sollten sich die Billings positiver entwickeln, doch im Schlussquartal 2023 werde Teamviewer noch mit Gegenwind und einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zu kämpfen haben./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 00:15 / GMT





ISIN: DE000A2YN900