The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2023ISIN NameVGG639071023 NAM TAI PROPERTY INC.US7677548726 RITE AID DL 1DE000HLB02N4 LB.HESS.-THR.IS.13/23AT0000A131X7 ERSTE GP BNK 13-23 MTNEU000A1Z6630 EU EUROP. UNION 15/23 MTNDE000HV2J6F0 UC-HVB 1388 VAR MTNXS0989155089 COCA-COLA EU.P. 13/23XS1899009705 SUMIT.MITSUI 18/23 MTNUS82669G1040 SIGNATURE BANK DL-,01DE000A2R9ZT1 M.B.INT.FIN. 19/23 MTNXS1315962602 N.G.E.D.E.M. 15/23XS2169281131 CRH FIN.SER. 20/23 MTNXS1709294380 FRANSHION BRILL. 17/UND.XS1903671938 SCENERY JOUR 18/23XS2248441748 SOAR WISE 20/UND. MTNXS2252296434 I.F.FAC.IMM. 20/23XS2215389433 HAIT(BVI)IID 20/23XS1897158546 CN CITIC BK I. 18/UND.FLRCH0536892570 SGS 20/23