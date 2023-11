Osisko Mining (WKN: A2AMF5, ISIN: CA6882811046) lieferte am 26. Oktober ein Update zum laufenden Bohrprogramm auf seinem zu 50 % unternehmenseigenen Goldprojekt Windfall im Abitibi-Grünstein Gürtel in der James Bay Area in Québec. Seit Jahresbeginn wurden mit acht Untertagebohrgeräten über 95.000 Meter gebohrt, wobei der Schwerpunkt auf dem Lynx-Segment der Lagerstätte lag. Die neuen ...

