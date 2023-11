Dem Autobauer kommt ein weltweit steigender Absatz und die Schwäche des Yen entgegen. Das Unternehmen konnte den Betriebsgewinn im abgelaufenen Quartal mehr als verdoppeln und erhöhte seine Gesamtjahresprognose um 50 %. Von Juni bis September verdiente TOYOTA umgerechnet rund 9 Mrd. Euro, was ein Anstieg um 155,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist.



Zugute kommt dem Unternehmen die steigende Nachfrage. Zwischen Januar und September verkaufte das Unternehmen 7,5 Mio. Fahrzeuge der Marken TOYOTA und Lexus - das sind 7 % mehr als vor Jahresfrist. Die Produktion in Japan schnellte um mehr als ein Viertel nach oben. Weil zugleich der Yen zum Dollar an Boden verlor, stieg der Gewinn in der Landeswährung kräftig.



Auch im laufenden Quartal dürfte Toyota von einer starken Nachfrage in den USA profitieren, weil die drei größten US-Hersteller wegen des sechswöchigen Ausstands der Gewerkschaft UAW weniger Fahrzeuge produzieren konnten. Es ist davon auszugehen, dass TOYOTA und die anderen Autobauer ihre Fahrzeuge ohne Rabatte auf den Markt bringen können - das bedeutet ein profitableres Geschäft.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



