Der Dax konnte sich am Dienstag aufgrund einer nachlassenden Inflation sowie Kursgewinnen von BASF und Qiagen weiter stabilisieren. Den Handelstag beendete er bei 15.810 Zählern - unterm Strich ein Plus von 93 Punkten (0,64%). Der deutsche Leitindex hat dabei den vierten Tag in Folge ein höheres Tagestief markiert - ein positives Signal für eine Erholung. ...

