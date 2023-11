Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat am Dienstag an den Börsen einen schlechten Start erlebt. Die Notierungen sind nach dem kleinen Gewinn am Montag wieder gefallen. Konkret: Es ging um mehr als -3 % abwärts. Das ist vergleichsweise überraschend, denn die Chinesen haben am Montag die Quartalszahlen präsentiert. Die sind an sich sehr gut ausgefallen. Der Grund für den Rückgang dieser und anderer Aktien aus dem "Hongkong"-Segment ist denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...