Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat am Dienstag - endlich - einmal einen Ausbruch nach oben geschafft. Der Titel konnte mit einem Plus von über 5 % auch die Marke von 0,60 Euro wieder überwinden. Dies gilt als recht gutes Signal, weil es derzeit an den Börsen für Nel Asa fast schon um alles geht. Die Norweger sind kurz nach den Zahlen - Quartalszahlen wurden am vergangenen Mittwoch benannt - wieder weiter nach unten durchgereicht ...

