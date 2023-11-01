- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 46 (45) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 14 (13) EUR - 'UNDERWEIGHT' - RBC SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 140 (160) EUR - 'OUTPERFORM' - WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 6 (9) EUR - 'HALTEN' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 67 (68) EUR - 'OVERWEIGHT'- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 175 (160) EUR - 'BUY'- GOLDMAN HEBT ASML AUF 'EUROPEAN CONVICTION LIST - DIRECTORS' CUT'- GOLDMAN HEBT VALEO AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 17 EUR- GOLDMAN SENKT SEGRO AUF 'SELL' - ZIEL 580 PENCE- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 640 (660) PENCE - 'BUY'- HSBC STARTET NEOEN MIT 'HOLD' - ZIEL 27 EUR- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 39,90 (33,80) EUR - 'BUY'- JPMORGAN SENKT BP AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 550 ...Den vollständigen Artikel lesen ...