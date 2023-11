Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX legte in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 14.839 Zähler zu. Damit festigt sich das Börsenbarometer vorerst oberhalb der 14.800-Punkte-Marke. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Mittwoch beeinflussen:1. Weitere Erholung an der Wall StreetDie US-Börsen haben am Dienstag an ihre Vortagsgewinne ...

