MBB-Tochter Aumann erwirbt mit LACOM einen führenden Laminier- und Beschichtungsspezialisten mit Fokus auf Batterie- und Brennstoffzellentechnologie



01.11.2023

MBB-Tochter Aumann erwirbt mit LACOM einen führenden Laminier- und Beschichtungsspezialisten mit Fokus auf Batterie- und Brennstoffzellentechnologie Berlin, 1. November 2023 - Die Aumann AG, ein Tochterunternehmen der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), übernimmt mit heutiger Wirkung den Geschäftsbetrieb sowie das Technologieportfolio der im schwäbischen Lauchheim ansässigen LACOM GmbH ("LACOM") im Rahmen eines Asset Deals. Das Unternehmen wird zukünftig als Aumann Lauchheim GmbH firmieren, der Name LACOM bleibt jedoch weiterhin als starke Marke innerhalb der Aumann-Gruppe bestehen. LACOM ist ein Spezialist für Laminier- und Beschichtungsanlagen, insbesondere in den Bereichen der Elektroden- und MEA-Fertigung (Membran-Elektroden-Anordnung). Die strategische Übernahme von LACOM fügt sich nahtlos in die E-Mobilitätsstrategie von Aumann ein und eröffnet einen technologischen Zugang zu vorgelagerten Prozessen in der Herstellung von Batterie- und Brennstoffzellen. Im Bereich der Brennstoffzelle ist Aumann nun in der Lage, innovative Produktionslösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten - vom Beschichten über das Stacking bis hin zur Endmontage. Im Bereich der Batteriesysteme erweitert Aumann sein bisheriges Portfolio der Batteriemodul- und Batteriepackmontage um Beschichtungsanlagen für die Elektrodenfertigung. Im Geschäftsjahr 2022 hat LACOM einen Umsatz von rund 10 Mio. € erzielt. Seit Mitte 2023 befand sich das Unternehmen in Folge der Insolvenz der Muttergesellschaft Kiener Maschinenbau GmbH in einem Insolvenzverfahren. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Akquisition keine wesentlichen Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis von Aumann, für 2024 wird mit einem profitablen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich gerechnet.



MBB SE

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

office@mbb.com

www.mbb.com



Geschäftsführende Direktoren

Dr. Constantin Mang (CEO)

Dr. Jakob Ammer

Torben Teichler



Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier



Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458



