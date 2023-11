Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen konnten vor dem Hintergrund der nachlassenden Inflation zulegen, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten sich im Vorfeld der heute anstehenden FED-Zinsentscheidung kaum bewegt gezeigt.Die Inflation im Euroraum sei im Oktober unerwartet deutlich zurückgegangen. Die Verbraucherpreise seien laut Schnellschätzung des europäischen Statistikamtes Eurostat gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,9% gestiegen. In Deutschland sei der Rückgang ebenfalls stärker als erwartet gewesen. Mit 3,8% sei der Preisauftrieb hierzulande jedoch noch spürbar höher als in der gesamten Eurozone. ...

