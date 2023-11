Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Hauptaugenmerk liegt heute auf der mit Spannung erwarteten Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC), so die Analysten der Helaba.Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus sei nicht zu rechnen und marktseitig sei dies vollständig eskomptiert. FED-Chef Powell habe unlängst angedeutet, dass sich die FED in einer abwartenden Haltung befinde. Zuletzt veröffentlichte Konjunkturzahlen würden aber einen weiteren Schritt in diesem Jahr nicht als ausgeschlossen erscheinen lassen. So sei das BIP im dritten Quartal um annualisiert 4,9% gestiegen. Ein dauerhaft beschleunigtes Wachstum träfe auf einen bereits sehr angespannten Arbeitsmarkt, sodass die Inflationsgefahren größer würden. Dies halte die Zinserwartungen zum Ende des Jahres am Leben, zumal sich die Inflation als hartnäckiger erwiesen habe, als erwartet worden sei. ...

