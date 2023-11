Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und direkt bis zum 10er-EMA im Tageshoch bei 14.850 Punkten hochziehen. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Mittwoch leicht tiefer im Bereich von 14.840 Punkten. Vor dem US-Leitzinsentscheid am heutigen Abend um 19:00 Uhr dürften sich die Investoren wohl eher zurückhalten. Sollte es zu einem weiteren Kursanstieg kommen, wäre im DAX ein Hochlauf zum Widerstand bei 15.000/15.040 Punkten zu erwarten. ...

