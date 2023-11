Die Aktie von Pinterest (WKN: A2PGMG) ist am Dienstag um +19% explodiert, nachdem das Unternehmen am Abend zuvor Quartalszahlen vermeldet hatte. Was stimmt Anleger jetzt so optimistisch? Ist etwa der Turnaround bei dem Social-Media-Konzern endlich geglückt? Pinterest vorgestellt Pinterest ist spezialisiert auf seine Plattform. Via den "Pins" können 459 Millionen monatlich aktive Nutzer Bilder, Videos oder Produkte teilen. Mit 16,37 Milliarden US$ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...