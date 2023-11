Der DAX (WKN: 846900) hat sich am Dienstag etwas stabiler gezeigt und an die leichte Erholung vom Montag angeknüpft. Das größte deutsche Börsenbarometer legte mehr als 90 Punkte zu und ging +0,64% höher mit 14.810 Punkten aus dem Handel. Unterstützung kam von der US-Börse, wo die großen Indizes ebenfalls zulegen konnten. Bereits am Morgen zeichnete sich ein positiver Handelstag ab. Die deutschen Standardwerte starteten oberhalb des Schlusskurses ...

