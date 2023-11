Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03) übernimmt mit Wirkung zum 1. November 2023 den Geschäftsbetrieb sowie das Technologieportfolio der im schwäbischen Lauchheim ansässigen LACOM GmbH ("LACOM") im Rahmen eines Asset Deals. Das Unternehmen wird zukünftig als Aumann Lauchheim GmbH firmieren, der Name LACOM bleibt jedoch weiterhin als starke Marke innerhalb der Aumann-Gruppe bestehen. LACOM ist ein Spezialist für Laminier- und Beschichtungsanlagen, insbesondere in den Bereichen der Elektroden- und MEA-Fertigung (Membran-Elektroden-Anordnung). Die strategische Übernahme von LACOM fügt sich nahtlos in ...

