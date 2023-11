Einige Wochen nach dem Relaunch ist es so weit: SMARTBROKER+ startet sein Angebot an ETF-Sparplänen und baut das Portfolio an kostenfreien Anlegemöglichkeiten deutlich aus. Dafür konnten die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609) und die Smartbroker AG die bekannten Anbieter Xtrackers, Amundi und SPDR als Premiumpartner gewinnen. Über SMARTBROKER+ haben Anlegerinnen und Anleger ab sofort die Wahl zwischen rund 1.000 kostenfreien und 300 kostenpflichtigen Sparplänen, letztere mit einem Preis von nur 0,20 % der Sparrate und mindestens 1 Euro je Ausführung. Zusätzlich stehen den Kundinnen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...