Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der deutliche Rückgang der EWU-Inflation auf 2,9% im Oktober hat zunächst eine Erholung an den Rentenmärkten begünstigt, zumal das EWU-BIP mit einem Quartalsminus enttäuschte, so die Analysten der Helaba.Später seien die Kurse aber wegen steigender Renditen in den USA wieder zurückgekommen. Auch der Euro habe seine anfänglichen Gewinne nicht halten können, während der deutsche Aktienmarkt erneut im Plus geschlossen habe. Heute richte sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank, bei der marktseitig von unveränderten Leitzinsen ausgegangen werde. ...

