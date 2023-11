Toyota stockt seine Investitionen für die Batterieproduktion in den USA massiv auf. Der Autobauer wird weitere acht Milliarden Dollar in seine Batteriefabrik in North Carolina pumpen und zusätzliche 3.000 Stellen schaffen. Die Gesamtinvestition für Toyotas Batteriewerk im US-Bundesstaat North Carolina klettert somit auf 13,9 Milliarden Dollar. Das sind umgerechnet rund 13,16 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen acht zusätzliche Produktionslinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...