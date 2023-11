© Foto: Sebastian Christoph Gollnow - picture alliance/dpa



Der einst so erfolgreiche Co-Working-Space-Anbieter WeWork steht einem Bericht zufolge unmittelbar vor dem Bankrott. Sind die Aktien jetzt wertlos?Die Aktien von WeWork haben am Dienstag nachbörslich fast die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, nachdem bekannt wurde, dass der einst so erfolgreiche Co-Working-Space-Anbieter plant, bereits nächste Woche Insolvenz anzumelden. Die Nachricht, über die das Wall Street Journal (WSJ) am Dienstag berichtete, kommt nach den Erschütterungen der Büroarbeit und des kommerziellen Immobilienmarktes infolge der Pandemie. Mittlerweile ist die einstmals hochfliegende Vision von WeWork für eine neue Arbeitsplatzkultur unter Fragen zu der Finanzierung des Konzerns …