(shareribs.com) Chicago 01.11.2023 - Die Agrarfutures zeigen sich im elektronischen Handel am Chicago Board of Trade etwas fester. Die Ernte in den USA schreitet weiter zügig voran. Die Auslieferungen von Sojabohnen nach China sind hoch. Die Maisernte in den USA ist laut aktuellem Crop Progress Report zu 71 Prozent abgeschlossen. Der Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag bei 66 Prozent. Auch die ...

