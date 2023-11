Die US-Notenbak Fed ist optimistisch, dass die Wirtschaft der USA nicht in eine Rezession fallen wird. Heute Abend tagt die US-Notenbank Fed, eine Zinspause ist so gut wie sicher. In Jerome Powells Amtszeit gab es noch keine Fed-Entscheidung, die der Markt nicht kurz vorher im FedWatchTool so angezeigt hätte. Was die Fed sagen wird Transparent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...