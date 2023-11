Die verunglückte IT-Integration der Postbank hat der Deutschen Bank in den vergangenen Monaten - mit Blick auf die Kostenseite - Kummer breitet. Zuletzt wurde bekannt, dass der Branchenprimus bei der Tochter Filialen dem Rotstift zum Opfer fallen sollen. Dafür will man auf digitaler Ebene mittel- bis langfristig deutlich besser werden. Der Deutschen Bank fehle es nämlich laut Privatkundenvorstand Claudio de Sanctis an digitalen Angeboten, um die nach der Corona-Pandemie "beschleunigten Anforderungen" ...

