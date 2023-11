Die beiden Behörden arbeiten zusammen an einer sicheren Integration der E-Flugtaxen im US-amerikanischen Luftraum. Die US-Luftwaffe hat bereits Interesse an der Technologie für die eigene Nutzung gezeigt. Die US-Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) arbeitet mit der US-Luftwaffe zusammen, um die sichere Integration von E-Flugtaxis in das nationale Luftraumsystem zu unterstützen. Einer kürzlich unterzeichneten Vereinbarung zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...