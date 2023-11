Ford kündigt die Markteinführung seines rein elektrischen F-150 Lightning in einem zweiten europäischen Land an - der Schweiz. Allerdings ist dort vorerst nur eine limitierte Stückzahl verfügbar. Nach dem Europastart in Norwegen vor rund einem halben Jahr bringt Ford seinen elektrischen Pickup F-150 Lightning in die Schweiz auf die Straße. Der E-Pickup kann dort ab sofort bestellt werden. Zur Markteinführung in der Schweiz "in begrenzter Stückzahl" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...