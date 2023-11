Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 31. Oktober 2023, hat die Regierung die Demission von Miriam Calörtscher aus Mauren als Präsidentin der Stiftung "Erwachsenenbildung Liechtenstein" zur Kenntnis genommen. Zugleich hat sie Markus Bürgler aus Schaan als deren Nachfolger bestellt. Seine Mandatsperiode beginnt am 1. November 2023 und endet am 31. Oktober 2027.Die anderen Mitglieder des Stiftungsrats der Stiftung "Erwachsenenbildung Liechtenstein" setzen ihre Tätigkeit unverändert fort. Es sind dies Andrea Heutschi-Rhomberg, Roman Jenal, Jürgen Posch und Martin Schädler.Die Regierung dankt dem neu bestellten Mitglied für die Bereitschaft, im Stiftungsrat mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung dieses Mandats viel Freude und Erfolg. Der ausscheidenden Präsidentin, Miriam Calörtscher, dankt sie für die geleistete Arbeit im Gremium und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportSusanne AebiT +423 236 60 44susanne.aebi@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100912963