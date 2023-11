Die eigentlich konservative Aktie des Großgeräteherstellers Caterpillar (WKN: 850598) verlor am Dienstag nach Verkündung seiner Quartalszahlen -6,6% bis auf 226 US$. Was macht Aktionäre jetzt so pessimistisch? Und ergibt sich jetzt vielleicht eine Einstiegschance? Caterpillar vorgestellt Caterpillar ist ein US-Mischkonzern, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Baumaschinen, Motoren, Industrieanlagen und Schienenfahrzeugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...