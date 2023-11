Berlin (ots) -BILD überträgt als exklusiver Medienpartner "Fame Fighting". Das neue Promibox-Event ist am Samstag, 4. November 2023 ab 18.30 Uhr live bei BILD.de (https://www.bild.de/bild-plus/sport/mehr-sport/boxen/fame-fighting-hier-fuer-das-spektakel-des-jahres-anmelden-85770838.bild.html) für alle Abonnenten von BILDplus (https://www.bild.de/bild-plus/sport/mehr-sport/boxen/fame-fighting-hier-fuer-das-spektakel-des-jahres-anmelden-85770838.bild.html) mit Fight-Pass (hier erhältlich für 5 Euro) verfügbar und kann auf stationären und mobilen Endgeräten gestreamt werden, ausgenommen über die Smart-TV-App. Die Kämpfe werden nach Ausstrahlung auch als Video abrufbar sein. Ausgetragen werden die neun Promi-Duelle im Maritim Hotel Bonn.Unter den Fame-Fighting-Kämpfern sind bekannte TV- und Internet-Persönlichkeiten, darunter Playmate Julia Römmelt und Fitness-Coach Aleks Petrovic. Gigi Birofio und Can Kaplan tragen ihre Konflikte aus dem "Sommerhaus der Stars" beim Fame Fighting mit den Fäusten aus.Mit Spannung erwartet wird auch das Bachelor-Duell zwischen Sebastian Pannek vs. Andrej Mangold. Mangold äußert sich gegenüber BILD zuversichtlich: "Ich freue mich auf den Kampf, auf die Herausforderungen. Ich werde das Bestmögliche aus mir herausholen und dann hoffentlich als Sieger aus dem Ring steigen." Sebastian Pannek zeigt Respekt vor dem Kampf: "Mein Gegner ist ein athletischer Sportler und sicherlich kein Fallobst. Genau das macht diesen Kampf so aufregend und spannend für die Zuschauer in der Halle oder vorm Bildschirm. Ich respektiere ihn für den Mut, mit mir in den Ring zu steigen."Veranstaltet wird das Event von Reality-TV-Star und Fitnessmodel Eugen Lopez. Sein Anspruch an die Veranstaltung ist hoch, Lopez verspricht beste Unterhaltung: "Bei Fame Fighting musst du zu dem stehen, was du sagst. Die Fans können die beste Qualität einer Box-Veranstaltung genießen. Wir werden auch eine fette Halbzeitshow haben."Übersicht aller "Fame Fighting"-Kämpfe am 4. November:1. Aleks Petrovic vs. Diogo Sangre2. Luigi Birofio vs. Can Kaplan3. Mike Heiter vs. Eric Sindermann4. Andrej Mangold vs. Sebastian Pannek5. Kevin Njie vs. Nicolas Nizou6. Julia Römmelt vs. Alexa Breit7. Vanessa Kovtun vs. Romina Mina8. Patrick Fabian vs. Jakup Jackeri9. Carina Spack vs. Jessica FioriniPressekontakt:Martha ReifersSenior Communications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5639021