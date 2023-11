Bernd Wünsche (Gurupress.de) - JinkoSolar hat kürzlich seine Quartalszahlen präsentiert. Die Börsen zeigten sich am Ende recht zufrieden mit den Werten. Nur am Mittwoch ging es für den Titel bergab. Die Aktie verlor in etwa fast -2 %. Dies wiederum ist bis dato wahrscheinlich "nur" eine Gewinnmitnahme. Denn die Kurse waren zuvor am Dienstag um mehr als 7 % und am Montag um über 17 % geklettert. Der Hintergrund des starken Kursanstiegs ist ...

