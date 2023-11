Der Aktienkurs von Uranium Energy, nach Cameco die Nr. 2 bei Uran in Nordamerika, hat sich seit dem Tief im Jahr 2020 von 50 Cent auf über 5 US-Dollar verzehnfacht. Zurzeit nehmen Anleger auf diesem Niveau Gewinne mit. CEO Amir Adnani strotzt vor Selbstbewusstsein und sagte vor Investoren in Frankfurt, dass der Kurs noch auf "über zwanzig Dollar" steigen kann.

Eine extrem zyklische Aktie

Keine Frage: Uranium Energy (5,40 €; ISIN US9168961038) ist eine extrem zyklische Aktie, mit der man viel Geld verdienen konnte - oder auch verlieren. Der Kursverlauf ist äußerst volatil und folgt im Wesentlichen dem Uranpreis. Seit 2011 befand sich der Sektor im Krisenmodus, weil der Preis von Uranoxid meist weit unter den hohen Förderkosten westlicher Industrieländer lag. Es war oft billiger, Minen und Verarbeitungsanlagen einzumotten als das strahlende Material zu produzieren. Der Nachschub an Uran kam aus Republiken der früheren Sowjetunion. Der Imageschaden für die Branche durch die Katastrophe von Fukushima war ohnehin groß.

Der Kursverlauf von Uranium Energy ist nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Nach dem Absturz vom Zwischenhoch Ende 2010 schwankte die Notierung sieben Jahre um die Marke von einem US-Dollar. Ab 2021 explodierten auf einmal die Börsenumsätze. Hartgesottene Spekulanten waren ganz offensichtlich zur Einsicht gelangt, dass es bei Uran nur wieder aufwärts gehen kann. Sie trieben den Kurs von Uranium Energy unter heftigsten Schwankungen nach oben. Der Börsenwert des Unternehmens liegt mittlerweile bei stolzen 2 Mrd. US-Dollar.

"Wieder zum Leben erwacht"

"Der Uranpreis ist erst vor 45 Tagen wieder zum Leben erwacht, nach elf Jahren Niedergang", so Amir Adnani beim Interview in Frankfurt. Eine interessante Aussage. Er meinte damit, dass es sich erst seit etwa sechs Wochen wieder lohnt, in Nordamerika Uran zu fördern und zu verarbeiten. Und weiter: "73 Dollar pro Pfund ist ein guter Preis, um in die Produktion einzusteigen." Der Break-even Point seines Unternehmens liege bei 40 US-Dollar, erläuterte er auf Nachfrage. Der Uranpreis müsse aber konstant deutlich höher sein, um wirklich Geld zu verdienen.

Amir Adnani ist mit seinen aggressiven Wetten kein Manager, den jeder mögen muss. Bei Uranium Energy hat er in den vergangenen Jahren aber einen guten Job gemacht. Wo andere ängstlich waren, griff er beherzt zu. Er kaufte in den US-Bundesstaaten Texas und Wyoming zum Spottspreis Uranminen und Verarbeitungsanlagen, ...

