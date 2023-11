InflaRx hat am Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt: Das Biotech-Unternehmen aus Jena, dessen Aktien primär an der NASDAQ gehandelt werden, meldet erste Umsätze aus Produktverkäufen. Diese seien im dritten Quartal 2023 in Höhe von 0,06 Millionen Euro angefallen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sanken in dem Zeitraum von 7,5 Millionen Euro auf ...

