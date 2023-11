Baltimore (www.fondscheck.de) - Die Aktion "Stoptober" wurde 2012 vom Gesundheitsministerium in England mit dem Ziel ins Leben gerufen, 28 Tage lang rauchfrei zu bleiben, so Miranda Beacham, Leiterin der ESG-Abteilung für Aktien und Multi-Asset bei Aegon Asset Management.Seitdem habe die Aktion immer mehr an Fahrt aufgenommen und sei Teil der internationalen Bewegung für den Nikotinverzicht. Die Gründe für diese Initiativen lägen auf der Hand. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation würden jährlich 8 Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens, darunter 1,3 Millionen Nichtraucher, sterben, die als Passivraucher die Schadstoffe einatmen würden. Eine von Action for Smoking and Health (ASH) durchgeführte Studie schätze, dass Rauchen die englische Wirtschaft jährlich 17 Milliarden Pfund koste, wovon 2,4 Milliarden Pfund auf den ohnehin schon überlasteten NHS entfallen würden. Trotz dieser Statistiken gebe es eine besorgniserregende Ansicht - die größtenteils von der Industrie selbst propagiert werde - dass Tabakunternehmen eine starke ESG-Bonität entwickeln könnten. Heiße das, dass sie einen Platz in nachhaltigen Fonds verdienen würden? Aegon Asset Management glaube nicht. ...

