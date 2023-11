AGCO Power, Teil der AGCO Corporation, stellt auf der Agritechnica im November in Deutschland eine breite Palette an Lösungen vor, die von alternativen Kraftstoffen bis hin zu elektrischen Systemen reichen.

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Motorenwerk von AGCO Power in Nokia, Finnland, hat einen historischen Punkt erreicht. "Wir entwickeln Off-Road-Lösungen, um die Bedürfnisse der Landwirte nachhaltig zu erfüllen, einschließlich Lösungen, die batterieelektrisch, mit Wasserstoff, Methan und Methanol arbeiten", sagt Kelvin Bennett, Senior Vice President of Engineering bei AGCO. "Die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft erfordert eine radikale Verringerung der Maschinenemissionen, und diese Motoren sind die bedeutendsten Prototypen der Stromerzeugung in unserer Geschichte."

Von HVO-Diesel zu Wasserstoff

Alle bestehenden AGCO Power-Motoren, die die weltweit führenden Traktormarken wie Fendt, Valtra und Massey Ferguson antreiben, sind vollständig kompatibel mit dem Dieselkraftstoff "Hydrotreated Vegetable Oil" (HVO), der die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichem Dieselkraftstoff um 75 bis 95 reduzieren kann. Die neueste Motorenproduktfamilie, AGCO Power CORE, wurde von Grund auf mit Blick auf zukünftige Kraftstoffe entwickelt. Das nächste Modell der CORE-Motorenreihe, der sparsame und schadstoffarme CORE50, wird auf der Agritechnica vorgestellt.

Die flexible CORE-Plattform kommt auch im Prototyp des Mildhybridmotors von eHydrogen zum Einsatz, der ebenfalls auf der Messe gezeigt wird. Bei der Hybridtechnologie wird die kontinuierliche Leistung des wasserstoffbetriebenen Motors dynamisch durch die zusätzliche Leistung und das Drehmoment der elektrischen Energie ergänzt.

Doppelte Reichweite mit dem Range-Extender für Brennstoffzellen

AGCO Power wird außerdem das brennstoffzellenbasierte e100 Vario Range Extender Concept vorstellen, das die Betriebszeit des bestehenden Elektrotraktors von Fendt von vier auf acht Stunden verdoppelt. Das System wandelt fossilfreies grünes Methanol in Wasserstoff um, der wiederum in Strom umgewandelt wird, der die Batterien des Traktors während der Arbeit auflädt. "Als Flüssigkeit kann das grüne Methanol ähnlich wie Dieselkraftstoff in einem Tank gelagert werden, was bedeutet, dass die Lagerung nicht die gleichen komplexen Vorkehrungen erfordert wie beispielsweise die Lagerung von Wasserstoff", erklärt Kari Aaltonen, Director of Engineering bei AGCO Power. "Unsere Forschung und Entwicklung muss sich auf eine Vielzahl von Optionen konzentrieren, da die am besten geeigneten Lösungen von den individuellen Bedürfnissen der Landwirte abhängen."

Privates Netz zur Speicherung und Verteilung von Elektrizität

Für die Zukunft der Landwirtschaft spielt die Elektrizität eine immer wichtigere Rolle. Das von AGCO Power auf der Messe vorgestellte Microgrid Concept hilft Landwirten, ihre eigenen intelligenten Stromnetze aufzubauen. Es liefert unterbrechungsfrei Strom aus der jeweils günstigsten Quelle dem Stromnetz, einem Wind- oder Solarkraftwerk, einem Generator mit eigener Energiequelle oder einem Batteriesatz. Das Microgrid Concept beinhaltet die Intelligenz, die die Stromquellen und -speicher steuert.

Saubere Landwirtschaft bedeutet auch, erneuerbare Energie für die spätere Nutzung zu speichern. So kann das Microgrid Concept beispielsweise an eine Ladestation für Elektrofahrzeuge angeschlossen werden. Auf dem Messestand von AGCO Power wird dazu das für den Elektrotraktor Fendt e100 Vario konzipierte Battery Pack ausgestellt. Das flüssiggekühlte Batteriepaket mit 700 Volt und 100 kWh bietet hohe Leistung und Kapazität für den landwirtschaftlichen Bedarf.

Über AGCO Power

AGCO Power mit Sitz in Linnavuori, Finnland, und Produktionsstätten in China, Brasilien und Argentinien ist einer der weltweit führenden Hersteller von Dieselmotoren. AGCO Power bringt seit über 80 Jahren zuverlässige Energie dorthin, wo sie gebraucht wird.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist ein Weltmarktführer im Bereich der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebs von Landmaschinen und landwirtschaftlicher Präzisionstechnologie. Durch sein differenziertes Markenportfolio, zu dem Kernmarken wie Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra® gehören, schafft AGCO Mehrwert für seine Kunden. Mit den intelligenten Landwirtschaftslösungen der Marke Fuse® unterstützt AGCO Landwirte mit einem umfangreichen Angebot an Maschinen und Dienstleistungen bei der nachhaltigen Ernährung unserer Welt. Das 1990 gegründete Unternehmen AGCO mit Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA, erzielte 2022 einen Nettoumsatz von rund 12,7 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.AGCOcorp.com. Folgen Sie uns für Neuigkeiten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens auf X (vormals Twitter): @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag AGCOIR.

