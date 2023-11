Der S&P 500 befindet sich aktuell weiterhin in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend und zeigt sich im vorbörslichen Handel am heutigen Mittwoch bei 4.200 Punkten. Damit hat der S&P 500 den 10er-EMA erreicht und könnte hier wieder nach unten abdrehen. Im Fokus steht der US-Leitzinsentscheid am heutigen Abend um 19:00 Uhr. Zuvor hieß es: "Der S&P 500 befindet sich aktuell in einer Gegenbewegung. Sollte die Marke von 4.160 Punkten überwunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...