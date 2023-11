Aachen (www.anleihencheck.de) - PAION stellt Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren - Vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt - AnleihenewsDas Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5/ WKN A3E5EG) gibt bekannt, dass es entsprechend der Ad-hoc Mitteilung vom 26. Oktober 2023 am Freitag, dem 27. Oktober 2023, beim Amtsgericht Aachen, Insolvenzgericht, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...