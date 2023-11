Den größten Ladepark der Welt reklamiert ab sofort die kleine Gemeinde Merklingen in Baden-Württemberg für sich. 259 überdachte E-Auto-Ladepunkte zählt die dortige Location. Das ist wohl nicht zufällig genau ein Ladepunkt mehr als bei dem im September von Shell und BYD eröffneten Schnellladepark in China. Insgesamt sind auf dem Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof Merklingen - an der ICE-Neubaustrecke zwischen Ulm und Wendlingen - 430 Stellplätze entstanden. ...

