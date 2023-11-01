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WKN: A3CUVD | ISIN: AU0000158578 | Ticker-Symbol: 9ED
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Rohstoffe
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AUSTRALIEN
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INDUSTRIAL MINERALS LTD 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
HEIQ
HEIQ PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HEIQ PLC0,1510,00 %
INDUSTRIAL MINERALS LTD0,2580,00 %
LIONTOWN RESOURCES LIMITED0,925-4,58 %
LITHIUM IONIC CORP1,140+0,88 %
REWAY GROUP SPA3,7200,00 %
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