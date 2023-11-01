FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIONTOWN RESOURCES LTD LIS AU000000LTR4
INDUSTRIAL MINERALS LTD 9ED AU0000158578
LITHIUM IONIC CORP. H3N CA53680V1076
JUNGLE21 S.A. EO -,01 L7Q ES0105636007
HEIQ PLC LS -,30 9JC GB00BN2CJ299
REWAY GROUP S.P.A. IR0 IT0005528069
AB/FROM ONWARDS 01.11.2023 14:43 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIONTOWN RESOURCES LTD LIS AU000000LTR4
INDUSTRIAL MINERALS LTD 9ED AU0000158578
LITHIUM IONIC CORP. H3N CA53680V1076
JUNGLE21 S.A. EO -,01 L7Q ES0105636007
HEIQ PLC LS -,30 9JC GB00BN2CJ299
REWAY GROUP S.P.A. IR0 IT0005528069
AB/FROM ONWARDS 01.11.2023 14:43 CET