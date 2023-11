Waren es in der vergangenen Woche noch die Privatanleger, die sich auf der Bullenseite besonders aktiv zeigten, hat sich nun auch deutlicher Optimismus bei den institutionellen Investoren eingestellt. Zusammenfassung Seit der vergangenen Sentiment-Erhebung hat sich das Geschehen um den DAX deutlich beruhigt. Dabei haben vor allen Dingen institutionelle Investoren nicht nur Gewinne aus bearishen Positionen realisiert, sondern in aller Ruhe bullishe Engagements aufbauen können. In der Folge ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...