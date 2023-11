Ethereum News: So hoch könnte ETH im November steigen

Ethereum (ETH) konnte innerhalb der letzten 30 Tage einen ordentlichen Kursanstieg von zeitweise über zehn Prozent verzeichnen. Allerdings zeigte sich die Kryptowährung gerade innerhalb der letzten Woche recht volatil und schloss gestern mit einem stabilen Kursende und einem Plus von etwas über drei Prozent.

Am vergangenen Montag, dem 30. Oktober, wurden darüber hinaus insgesamt 4.751 ETH mit einem Wert von circa 8.551.772 US-Dollar über Ethereum-Transaktionen verbrannt. Das "Token Burning" bedeutet hierbei, dass ein Token in eine niemals zugängliche Wallet gesendet und damit aus dem Krypto-Verkehr gezogen wird. Er ist also niemals wieder einsetzbar und damit für immer verloren.

Ethereum wird zur deflationären Währung

Bereits 2019 änderte sich das Ethereum-Netzwerk stark, denn in diesem Jahr veröffentlichten die Ethereum-Entwickler das EIP-1159-Upgrade, das das Gebührenmodell des Netzwerks drastisch veränderte. Seit dem Upgrade ist nämlich jede Ethereum-Transaktion mit einer variablen Grundgebühr versehen, die sich immer automatisch an die aktuelle Nachfrage nach Blockspace anpassen kann.

Diese Grundgebühr wird dann über das Burning verbrannt, wodurch das Angebot an ETH am Krypto-Markt sinkt. Gleichzeitig werden pro Jahr etwa vier Prozent an ETH an die Community ausgegeben, allerdings dürfte diese Rate in Zukunft auf 0,5 bis 1 Prozent sinken.

So spekulieren bereits jetzt viele Krypto-Experten, dass dann der ETH-Verbrauch höher sein wird, als die Geschwindigkeit, mit der neue Token auf den Markt ausgegeben werden. Dadurch wird sich Ethereum in der Zukunft zu einer deflationären Währung verändern. Das ist ein wichtiger Punkt, der gerade bei langfristigen Analysen und Prognosen eine wichtige Rolle spielt. Doch auch bei einer kurzfristigen Betrachtung kann die Anzahl der verbrannten Token eine wichtige Rolle spielen.

Ethereum Analyse: Was ist für ETH im November möglich?

Aktuell ist der ETH Kurs wieder im Fallen, nachdem er heute Morgen 1.826,12 US-Dollar erreicht hat. So wird Ethereum aktuell für 1794,62 US-Dollar pro Token gehandelt, was einem Rückgang von 0,75 Prozent in den letzten 24 Stunden entspricht. So konnte ETH zunächst zum letzten Donnerstag auf 1.863,30 US-Dollar ansteigen und damit den schlechten Kurs seit Oktober-Beginn wieder auffangen.

Gleichzeitig zeigte sich Ethereum genau wie Bitcoin (BTC) einer deutlichen Abwärtskorrektur gegenüber robust und konnte diese vermeiden. Nun steht der Ethereum-Preis allerdings weiterhin vor einer großen Hürde, denn gerade die wichtige Marke von 1.850 US-Dollar scheint derzeit einen großen Widerstand darzustellen.

Ethereum Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Dies ist vor allem auf die derzeitige Ungewissheit einer Konsolidierung des Bitcoin-Preises zurückzuführen. So bewegt sich der Ethereum Kurs seit über einer Woche hauptsächlich seitwärts. So fiel Ethereum zwar kurzzeitig auf knapp 1.750 US-Dollar, konnte dann jedoch schnell wieder das aktuelle Niveau erreichen.

Für den aktuellen November spielt es also im Hinblick auf den Ethereum-Preis eine wichtige Rolle, ob sich dieser weiterhin oberhalb der wichtigen 1.750-Dollar-Marke halten kann. Ist dies nicht der Fall, so könnte eine Unterschreitung dieser wichtigen Marke zu einer deutlichen Preiskorrektur führen, die Ethereum sogar unter die Marke von 1.650 oder gar 1.500 US-Dollar werfen könnte.

ETH bei 3.000 Dollar - Was ist möglich?

Während aktuell die Stimmung am Krypto-Markt unsicher ist, folgt der Ethereum Kurs aktuell der Flaggenmusterformation. So bestätigen dies zum Beispiel mehrere Kurserholungen innerhalb der eigenen Trendlinie. Ein solches Muster gilt als zinsbullisches Fortsetzungsmuster und kann dafür sorgen, dass sich mehr und mehr Anleger für ETH interessieren.

Überschreitet der ETH Kurs dann sogar die wichtige 1.850-Dollar-Marke, dann könnte es zu weiteren Ausbrüchen nach oben kommen. Eine Steigung auf 3.000 US-Dollar ist im November eher unwahrscheinlich, doch könnte eine positive Dynamik am Krypto-Markt ETH möglicherweise auf ein Niveau von bis zu 2.292 US-Dollar beschleunigen.

Bitcoin und Ethereum sind eng verbunden.

Dabei steht und fällt Ethereum allerdings aktuell mit dem Anlegervertrauen für Bitcoin. Das gilt allerdings derzeit für eine Vielzahl an Altcoins. Hier lässt sich zum Beispiel Bitcoin Minetrix (BTCMTX) nennen, das als neues Cloud Mining Projekt derzeit gerade auf den sozialen Medien auf sich aufmerksam macht.

So konnte Bitcoin Minetrix seit dem Start der Presale-Phase vor wenigen Wochen bereits jetzt fast drei Millionen US-Dollar an Kapital einnehmen. Die Gründe für dieses Anlegervertrauen sind dabei vielfältig.

Bitcoin Minetrix: Ein Krypto-Projekt mit langfristigem Potenzial

Ein Cloud Mining Service für Kryptowährungen ist zwar nichts Neues, doch trotzdem bringt Bitcoin Minetrix aktuell frischen Wind in die Branche. So setzten die Entwickler nämlich auf einen offenen und ehrlichen Austausch mit der Community. Gleichzeitig wird viel Wert auf Transparenz und Sicherheit gelegt. So basiert Bitcoin Minetrix auf der Ethereum-Blockchain und bietet mit dem $BTCMTX-Token einen ERC-20-Token.

Das bietet gleich mehrere Vorteile: Bisher war der Clould-Mining-Bereich von einigen schwarzen Schafen durchzogen, die zum Beispiel durch versteckte Gebühren oder undurchsichtige Verträge die Nutzer übervorteilten. Solche Probleme gibt es bei Bitcoin Minetrix erst gar nicht, denn sämtliche Daten werden öffentlich einsehbar auf der Blockchain gespeichert.

Gleichzeitig werden Smart Contracts eingesetzt, um automatisch Staking-Rewards oder Mining-Rewards an die jeweiligen Nutzer zu schicken. Hierfür wurde sogar extra ein neuer Stake-to-Mine-Algorithmus entwickelt, bei dem während der Presale-Phase die Staker mit weiteren $BTCMTX-Token belohnt werden. Sobald das Projekt dann durchstartet, bekommen die Nutzer für das Staken des nativen Tokens sogenannte Mining-Credits, die wiederum für das Bitcoin Minen eingesetzt werden.

Gleichzeitig bietet das Unternehmen hinter Bitcoin Minetrix aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 198 Prozent. Dies dürfte einer der Gründe sein, warum bereits jetzt viele Anleger frühzeitig investiert haben.

Wer schon jetzt Interesse an dem Krypto-Projet hat, der kann aktuell den $BTCMTX-Token für 0,0113 US-Dollar pro Token erwerben. Hierzu kann sowohl ETH als auch USDT oder auch MATIC oder BNB eingesetzt werden. Selbst eine Bankkarte ist für den Bitcoin Minetrix Kauf verwendbar. Da der Token-Preis während der Presale-Phase automatisch stufenweise ansteigen wird, können frühzeitige Investoren schon jetzt erste Gewinne realisieren.