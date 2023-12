Die Krypto-Welt wartet auf die Freigabe von Krypto-ETFs in den USA. Die Chance auf neue Impulse ist gegeben, doch auch die Risiken sind nicht zu unterschätzen.Die zehn größten Vermögensverwalter verwalten 45.000 Milliarden Dollar - würde davon nur ein Prozent, also 450 Milliarden Dollar in Assets wie den Bitcoin (Wert 850 Milliarden) oder Ethereum (280 Milliarden) fließen, wäre kräftiger Kaufdruck vorprogrammiert.Professor Sandner sagte mir jüngst im Gespräch, dass vier bis sechs Prozent Bitcoin-Depot-Beimischung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...